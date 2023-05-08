Роман Смаглий, , 17:48 — REGNUM Центральная улица столицы ЛНР проходит полную комплексную реконструкцию. Закончить её и еще семь городских улиц — основная задача городских властей на 2023 год. Масштабные восстановительные работы начались в прошлом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Луганском и Москвой.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

«Улица Советская будет реконструироваться на всем своем протяжении, от Городка до кольца Гаевого. Реконструкция предусматривает, как мы сейчас говорим, ремонт от дома до дома», — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов во время отчета перед врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

На шестикилометровом участке полностью меняются сети, кабельные линии, наружное освещение, укладываются новые бордюры, стелются тротуары.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Изменят и наиболее аварийно опасный участок дороги города — перекресток возле «Буревестника». Там будет создана безопасная транспортная развязка.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Одновременно делается полная замена систем тепло — и водоснабжения и канализации. По информации коммунальных служб, уровень изношенности местной канализационной сети составлял около 60%.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Треть всех выделенных на реконструкцию денег направлены на социальную инфраструктуру. В течение года будет закончен ремонт трех школ, общежития, реабилитационного центра и ещё более двадцати объектов жилого фонда.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

«Приезжаю в Донбасс уже четвертый раз. Страшно не было. Луганчане добрые люди, подходят к нам, благодарят за работу. Система у вас очень изношенная, но мы ставим новые пластиковые трубы, прослужат 50 лет точно, хотя производители говорят, что могут и все сто», — рассказал один из строителей, занятый восстановлением Советской улицы.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Кроме того, в администрации рассматривают возможность строительства нового жилья.

«По Луганску мы определили одиннадцать мест, где предлагаем застройщику строить многоэтажные дома. Провели переговоры с строителями из Ростова-на-Дону. Они у нас уже несколько раз были. Также мы связались с застройщиками из города Каспийска, Дагестан. Это город-побратим, с которым мы подписали договор. Они готовы сегодня зайти в Луганск и начать строительство», — говорит Пилавов.

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Работы по восстановлению Луганска Роман Смаглий © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 г. на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент России Владимир Путин заявил, что Луганской и Донецкой Народным Республикам необходимо помочь с восстановлением социальных объектов и домов.