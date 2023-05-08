Казань, 8 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 8 мая в Казани и завершилась со счётом 79:76.

Владимир Астапкович/РИА Новости Джален Рейнольдс

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива-Кубань» наибольшую результативность показал форвард Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 17 очков.

Таким образом, УНИКС сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится в Краснодаре 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая «Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в первом матче серии. Встреча завершилась со счётом 88:76.