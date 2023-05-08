Киев, , 17:13 — REGNUM В результате ракетных ударов в Одесской области уничтожена база отдыха. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на представителей прокуратуры по области.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Одесской области ночными ракетными ударами уничтожена база отдыха в Белгород-Днестровском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В результате «обстрела» пострадали пять баз, расположенных поблизости, а также более 20 частных домов.

В ночь на 8 мая в СМИ Украины была опубликована информация о взрывах в некоторых городах и областях страны, в том числе в Киеве, сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк также сообщила, что площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч кв. метров.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Власти в Киеве, добавил он, объясняют мощные взрывы пожарами, которые произошли на складах продовольственного предприятия и на черноморском побережье.

В Одессе после сигнала воздушной тревоги небо осветила мощная вспышка. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Киевской областях.