Киев, 8 мая, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов в Одесской области уничтожена база отдыха. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на представителей прокуратуры по области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В Одесской области ночными ракетными ударами уничтожена база отдыха в Белгород-Днестровском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В результате «обстрела» пострадали пять баз, расположенных поблизости, а также более 20 частных домов.

В ночь на 8 мая в СМИ Украины была опубликована информация о взрывах в некоторых городах и областях страны, в том числе в Киеве, сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк также сообщила, что площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч кв. метров.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Власти в Киеве, добавил он, объясняют мощные взрывы пожарами, которые произошли на складах продовольственного предприятия и на черноморском побережье.

В Одессе после сигнала воздушной тревоги небо осветила мощная вспышка. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Киевской областях.