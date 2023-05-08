Екатеринбург, 8 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Глава Рослесхоза Иван Советников высказал мнение, что все крупные лесные пожары в Свердловской области будут ликвидированы не более чем за три дня. Об этом он сообщил в видеообращении, которое было размещено в Telegram-канале Рослесхоза.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По его словам, в целом лесопожарная ситуация в регионе стабилизируется, основные крупные лесные пожары почти локализованы.

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«Мы ожидаем, что в течение ближайших двух-трех дней все крупные возгорания в регионе будут локализованы и ликвидированы», — отметил глава Рослесхоза, добавив, что сейчас лесопожарную ситуацию в области осложняет сухая и солнечная погода без осадков.

Как передавало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 33 тыс. до 54,1 тыс. га, для борьбы с огнём задействованы более 4,8 тыс. специалистов. Им помогают 6 тыс. добровольцев. Привлечено свыше 500 единиц спецтехники, включая самолёты Бе-200 и Ил-76, вертолёты Ми-8.

6 мая в регионе огонь от лесных пожаров перекинулся на постройки, загорелись склады с порохом. Предварительно, пострадавших нет.