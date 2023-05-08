Обгоревшее тело художницы Ларисы Преображенской нашли в промзоне на северо-востоке Москвы

Москва, , 17:16 — REGNUM Художник-декоратор Лариса Преображенская погибла при загадочных обстоятельствах на северо-востоке Москве, сообщает 8 мая МК.

Художник-декоратор Лариса Преображенская Кадр из видео

По данным издания, обгоревшее тело женщины было найдено рядом с её автомашиной 6 мая утром на улице Добролюбова, на территории бывшей промзоны, где снимают офисы несколько арендаторов, в том числе и она.

В качестве основной версии рассматривается несчастный случай. Установлено, что 5 мая около 19:30 женщина приехала на территорию промзоны на своей машине. Охраннику она пояснила, что намерена сжечь ненужные вещи. Рано утром охранник, обходя территорию, обнаружил обгоревшее тело. По документам удалось опознать художницу.

Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что в 23:20 была зафиксирована вспышка пламени. По мнению правоохранителей, декоратор стала жертвой несчастного случая из-за неосторожного обращения с огнём.

Лариса Преображенская занималась декором и оформлением свадеб. Её инсталляции выставлялись в разных галереях, том числе Третьяковской. Одна из последних работ называлась «Одиночество» и была сделана с муравьями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на юге Москвы. Предположительно, возгорание произошло в ночном клубе «Зона» на улице Ленинская слобода д.19 к2.

Накануне, 7 мая, стало известно о возгорании стройматериалов на территории стройки по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17 на западе Москвы.

В этот же день в столичном управлении МЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате произошедшего, согласно предварительным данным, нет. Причина возгорания, а также ущерб устанавливаются.