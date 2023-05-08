Варшава хочет отдать часть ввезённого с Украины зерна в рамках гуманитарной помощи

Варшава, , 17:04 — REGNUM Польша планирует отдать часть украинского зерна в рамках гуманитарной помощи другим странам. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в ходе встречи с журналистами.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, за год на территорию Польши было ввезено около 2 млн тонн зерна с Украины.

«Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шёл разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи», — рассказал Мюллер.

По его словам, Правительственное агентство стратегических резервов уже «ведёт деятельность, касающуюся скупки» зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия временно запретили ввоз ряда сельхозпродукции с Украины из-за переизбытка её на местных рынках.

В начале мая польский чиновник заявил, что запрет Варшавы на импорт украинского зерна на свою территорию имеет политическую подоплёку. По его словам, такой шаг Польши связан с желанием правящей в стране партии «Право и справедливость» не оттолкнуть избирателей перед предстоящими осенью парламентскими выборами.

Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю заявила, что поставки украинского зерна на рынки этих стран разозлили местных фермеров. По её словам, дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные государства, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.