Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Писатель Захар Прилепин на данный момент находится в больнице. Об этом 8 мая сообщила его пресс-служба.

Захар Прилепин Zaharprilepin.ru

«На данный момент Захар Прилепин находится в больнице, состояние его стабильное», — отметили в пресс-службе РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник писателя Александр Шубин. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Задержанный по делу Александр Пермяков рассказал следователям на допросе, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он сообщил, что его завербовали в 2018 году, а в 2022-м он заехал на территорию России с целью убийства Прилепина.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.

7 мая Прилепин сообщил, что при взрыве получил переломы обеих ног, один перелом открытый. По его словам, он находился за рулём машины, которую взорвали.