МИД Китая: КНР хочет мирного воссоединения с Тайванем, но не исключены и другие способы

Пекин, , 16:46 — REGNUM Власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путем, при этом, с учётом действий тайваньских сепаратистов и поддержки их действий со стороны США, не исключено и применение «других методов», заявил 8 мая глава МИД КНР Цинь Ган.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Китай всегда прилагает максимальные усилия ради перспективы мирного объединения, но мы готовы использовать и все другие необходимые меры и рассматриваем эти возможные варианты», — сказал министр в интервью арабскому изданию «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Также Цинь Ган в очередной раз призвал власти США перестать поддерживать тайванских сепаратистов и начать на практике соблюдать принцип «одного Китая», формально Вашингтоном признаваемый.

Ранее в том же интервью министр заявил, что отношения между Россией и Китаем «превосходят устаревшие модели», такие как противостояние военно-политических блоков. Россия и Китай продолжат развивать стратегическое сотрудничество, поскольку обе страны заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира, отметил он.

8 мая во время встречи с послом США в Китае Николасом Бёрнсом Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить нарушать принцип «одного Китая» и суверенитет КНР, поддерживая сепаратизм на Тайване. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США планируют передать Тайваню партию оружия общей стоимостью 500 млн долларов по ускоренной процедуре. Китайские эксперты в ответ заявили, что США своими действиями превращают Тайвань в «пороховую бочку».