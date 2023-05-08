Оренбург, 8 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Руководитель фирмы, обслуживающей аттракционы в парке Оренбурга, арестован на два месяца после падения одной из каруселей. Такое решение вынес Дзержинский районный суд, сообщили 8 мая журналистам в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оренбургский суд рассмотрел ходатайство следователя о помещении под стражу руководителя ООО «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Плинин будет находиться под арестом до 7 июля 2023 года.

Перед судом также предстали директор фирмы «Винтаж», которая отвечает за техническое обслуживание аттракционов, и лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке. Следствие просило об аресте всех фигурантов уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Оренбурге упала карусель «Цепочка» с находившимися на ней людьми, инцидент попал на видео. Пострадали 20 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе шестеро детей. Двое пострадавших попали в реанимацию. Выяснилось, что упавшая карусель не проходила регистрацию в технадзоре, поломка произошла в её механизме.