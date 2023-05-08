Обладатель золота ОИ волейболист Волков объявил о завершении карьеры

Москва, , 16:43 — REGNUM Олимпийский чемпион по волейболу, блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков завершил профессиональную карьеру. Об этом 8 мая он заявил на телеканале «Матч ТВ».

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков vczenit-spb.ru

«Заканчиваю карьеру, заканчиваю чемпионом. Спасибо партнерам, друзьям. Спасибо за всё, что было в моей карьере», — сказал Волков.

7 мая казанский «Зенит» одержал победу в финальной серии чемпионата России по волейболу над московским «Динамо». 38‑летний Волков стал шестикратным чемпионом страны.

В составе сборной России Волков выиграл Олимпийские игры в 2012 году. Также он становился победителем Мировой лиги и Кубка мира в 2011 году.