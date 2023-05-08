Депутат Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате ВСУ денег, обещанных год назад

Киев, , 16:56 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины предыдущих созывов Александр Бригинец заявил, что президент страны Владимир Зеленский в начале конфликта пообещал выплаты бойцам ВСУ, при этом денег они так и не получили. Об этом он рассказал в ходе беседы с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала «Прямой».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен, пока не закончится конфликт. Кабинет министров сразу же поддержал это решение», — напомнил политик, добавив, что сейчас украинский лидер молчит об этом.

По его словам, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была необдуманной и поспешной, при этом его больше всего впечатлило отсутствие комментариев от президента Украины.

Бригинец добавил, что в течение года вышеуказанная сумма в два раза потеряла в реальной стоимости.

Генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что бойцы ВСУ перестанут воевать, если им не будут платить, при этом правительство Украины не спешит принимать какие-либо меры.

Как передавало ИА REGNUM, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины после его слов, что Россия якобы потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. Один из читателей порекомендовал президенту Украины говорить о переговорах, а не о поражении России. Комментаторы отметили, что украинский лидер страдает историческим невежеством.

Ранее украинский лидер подписал указ об установлении на Украине 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы.