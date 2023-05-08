Киев, 8 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады Украины предыдущих созывов Александр Бригинец заявил, что президент страны Владимир Зеленский в начале конфликта пообещал выплаты бойцам ВСУ, при этом денег они так и не получили. Об этом он рассказал в ходе беседы с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен, пока не закончится конфликт. Кабинет министров сразу же поддержал это решение», — напомнил политик, добавив, что сейчас украинский лидер молчит об этом.

По его словам, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была необдуманной и поспешной, при этом его больше всего впечатлило отсутствие комментариев от президента Украины.

Бригинец добавил, что в течение года вышеуказанная сумма в два раза потеряла в реальной стоимости.

Генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что бойцы ВСУ перестанут воевать, если им не будут платить, при этом правительство Украины не спешит принимать какие-либо меры.

Как передавало ИА REGNUM, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины после его слов, что Россия якобы потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. Один из читателей порекомендовал президенту Украины говорить о переговорах, а не о поражении России. Комментаторы отметили, что украинский лидер страдает историческим невежеством.

Ранее украинский лидер подписал указ об установлении на Украине 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы.