Вена, , 16:57 — REGNUM Вена несёт историческую ответственность, отдаёт дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом во время Второй мировой войны. Об этом 8 мая сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Австрия Иван Шилов © ИА REGNUM

«78 лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война. В этот день освобождения мы отдаём дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтим память жертв», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.

В ведомстве добавили, что «Австрия несёт историческую ответственность», а также акцентировали внимание на том, что страна продолжит «выступать против ненависти, расизма и антисемитизма».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день будет и останется святым.