Полиция Парижа прогнала украинских провокаторов, мешавших старту «Бессмертного полка»

Париж, , 16:35 — REGNUM В Париже сотрудники полиции освободили площадь Республики, где стартует акция «Бессмертный полк», от провокаторов с антироссийскими лозунгами и украинской символикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, акция стартовала в 14:00 по местному времени (15.00 мск). Контроль за порядком осуществляют сотрудники правоохранительных органов.

Согласно данным агентства, ранее к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. При этом сотрудники французской полиции быстро удалили их с площади.

Отмечается, что шествие «Бессмертного полка» движется в сторону кладбища Пер-Лашез и сопровождается песнями времен Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА REGNUM, военные эксперты считают, что Украина планирует обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы и может напасть на населённые пункты, находящиеся возле российско-украинской границы. Так, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в свою очередь полагает, что Украина может атаковать «центр России».

Власти некоторых регионов России приняли решение отменить в 2023 году парад Победы и шествие «Бессмертный полк». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отмене парадов в честь Дня Победы в ряде российских регионов. «Это вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством — спонсором терроризма, лучше принять меры предосторожности», — отметил он.

Организация «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в России) намеревалась провести в День Победы вымышленную акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны в России, но организаторов провокации удалось задержать.