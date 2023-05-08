Париж, 8 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского ПСЖ Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году. Об этом 8 мая пишет интернет-портал Goal.com.

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Лионель Месси

По мнению издания, Месси является главным претендентом на самую престижную личную награду в современном футболе.

На втором месте идёт нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замыкает тройку форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси может перейти в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Вместе с ним состав команды пополнят два его бывших одноклубника по «Барселоне» — полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.