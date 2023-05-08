Дело об убийстве солдатом ВСУ четырёх мирных жителей в Мариуполе передано в суд

Донецк, , 16:21 — REGNUM Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего Вооружённых сил Украины, застрелившего четырёх мирных жителей в Мариуполе, он обвиняется по двух статьям Уголовного кодекса, сообщили 8 мая в Генпрокуратуре РФ.

Плененные в Мариуполе украинские боевики Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего миномётного расчета 56 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он обвиняется по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны), пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле 2022 года Шитря получил от своих командиров приказ об устранении мирных жителей и выполнил этот приказ. Он открыл стрельбу из автомата по передвигавшимся по проспекту людям. От полученных ранений четыре человека (двое мужчин и две женщины) скончались на месте.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, отметили также в Генпрокуратуре.

4 мая в ведомстве сообщили о направлении в суд уголовного дела в отношении четырёх морских пехотинцев ВСУ, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе. Их обвиняют по аналогичным статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, убийства мирных жителей происходили в марте 2022 года на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.