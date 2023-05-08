Пафосные статьи ведущих французских газет пытаются завуалировать нацистскую составляющую «элитных» украинских войск или вовсе молчат о ней. Руны фашистской дивизии, смотрящие с полос, хорошо знакомы каждому французу. Однако для пропаганды это более не является преградой.

Олеся Орленко, , 17:01 — REGNUM Накануне годовщины капитуляции нацистской Германии и празднования Дня Победы 9 мая во французской прессе появились несколько статей, посвященных украинским солдатам и награждённым «героями» гражданским.

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она из целей — оживить созданный западными СМИ образ сражающейся Украины, который оправдывает траты на военную помощь и ущерб от санкций против России и Белоруссии.

Однако у этих текстов есть и другая задача: объяснить своей аудитории, как современная Европа может поддерживать и высказывать солидарность с теми, чьё идейное вдохновение и практики связаны с нацистами прошлого и настоящего.

Примерно неделю назад газета Le Monde опубликовала статью — интервью с одним из тех украинских солдат, которые проходили лечение в больницах Франции. «Подростковое лицо», «лёгкий пушок на щеках», «приветливая улыбка» — в таких словах описывает автор статьи своего собеседника Артёма Петровского, отмечая, что его любит весь медицинский персонал.

В свои 21 год, пишет журналист, этот юноша познал все ужасы войны. С трепетом автор цитирует рассказ солдата о его подвигах. А также описывает, как проходит беседа этого ветерана со своей семьёй. Разумеется, говорит автор, вся родня переживает за него, но безмерно гордится.

Артём Петровский Кадр из видео

Правда, вскользь упоминает, что есть ещё дядя, живущий в России, с которым родные бойца не общаются, потому что тому промыли голову «кремлёвской пропагандой», а русские, как считает его собеседник, это нация рабов.

Эта длинная статья снабжена многочисленными фотографиями, одна из которых должна была бы привлечь внимание, в первую очередь, французских читателей. На ней изображена нашивка на куртке героя статьи. Под фото приведено описание того, что на ней написано: позывной Ebosh, как пишет журналист, тривиальное и непереводимое украинское слово.

Далее читатель видит группу крови, цвета украинского флага и т.д. А также чуть менее бросается в глаза, но вполне отчётливо видна руна «волчий крест». Именно она была символом дивизии СС «Дас Райх», которая сожгла деревню Орадур-сюр-Глан 10 июня 1944 г, ставшую символом фашистских преступлений во Франции. Только глядя на эту фотографию, можно сделать вывод о войсковой принадлежности и взглядах героя статьи.

И действительно, Артём Петровский, по словам журналиста, воевал в батальоне «Карпатская сечь». Французский журналист пишет, что это формирование, как и батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сначала создавалось «из волонтёров, пришедших из националистического движения» в 2014 г. В то время ещё молодой Артём сначала «следил за новостями» этого батальона, а по достижении соответствующего возраста пошёл туда служить.

Автор статьи не пускается в объяснения того, чем являются эти националистические батальоны, потому что его коллеги уже проделали значительную часть работы по нормализации образа украинских фашистов для французской аудитории.

В конце марта 2022 г. на страницах той же Le Monde вышла статья, автор которой поставил задачу раскрыть, кто же такие эти бойцы «Азова», которых называют неонацистами? В помощь ему приходит научный сотрудник парижского университета INALCO Адриан Нонжон, который позднее рассказал, что на самом деле Степан Бандера на Украине непопулярен и вообще ассоциируется исключительно с патриотизмом.

В этот раз господин Нонжон говорит, что основатель «Азова» — сторонник идеи «превосходства белой расы» Андрей Билецкий — просто выходец из «парамилитарных хулиганов». В состав МВД батальон ввели, чтобы его бойцы могли получать вооружение, а также чтобы контролировать это растущее формирование.

Флаг с символикой украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) © Евгений Биятов/РИА Новости

Эксперт признаёт наличие ультраправой идеологии в рядах батальона и создаваемых им образований, например «Национального корпуса» — объединения ветеранов-«азовцев». Однако, по его словам, такая идеология объясняется стремлением к воинскому братству, пониманием войны как основы для сплочения нации и желанием выбрать собственный путь для своей страны, не связанный ни с Востоком, ни с Западом.

Также в статье говорится, что, несмотря на мнения исследователей и международных правозащитных организаций, ультраправых на Украине крайне мало. При этом приводится сакральная цифра в 2%, которые якобы занимают представители этого лагеря в украинском политическом пейзаже. Данную цифру, как мантру, повторяют проукраинские активисты на всех возможных международных площадках с 2014 г.

Всплеск публикаций пришелся на период боёв в Мариуполе. Тогда во многих изданиях появились панегирики погибшим. Некоторые начали объяснять выбранную националистами символику.

Например, издание JDD описывало «романтическую» приверженность бойцов «Азова» мистике и неоязыческим мифам, представляя это формирование как смешение всех и вся. И даже «волчий крест», который, как пишет автор, использовался нацистами, на самом деле встречается со времён Средневековья и именно поэтому, по его словам, был воспринят украинскими бойцами.

Татуировки украинского военнопленного. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) © Константин Михальчевский/РИА Новости

9 февраля 2023 г мэр Парижа, член «Социалистической партии» Анн Идальго пополнила череду европейских политиков, отметившихся в Киеве, и тоже посетила украинскую столицу. В своей официальной речи она сравнила Киев с оккупированным нацистами Парижем.

Этот тезис на первый взгляд может показаться результатом недальновидности и плохого знания истории парижским градоначальником. Однако у такого высказывания есть ещё одна причина. Говоря об Украине, современные французские СМИ начали, с одной стороны, пытаться проводить параллели с участниками движения Сопротивления времён Второй мировой войны. А с другой — использовать риторику, характерную для пропагандистской прессы времён коллаборационистского режима Виши.

Достаточно послушать любые выступления и почитать литературу, восхваляющую «славную немецкую армию», воюющую с ордами с востока. Или же восхваления легионеров из Франции, уезжавшими воевать в СССР. Или же призывы ехать на работу в Германию, чтобы помогать немецкому фронту.

Сегодняшние пафосные статьи ведущих французских газет, умалчивающие или пытающиеся завуалировать нацистскую составляющую «элитных» украинских войск, закрывающие глаза на расистскую риторику украинских политиков или на проявления фашистских методов в современном украинском обществе, используют те же самые забытые, но хорошо отработанные клише.

И последствием этого будет только одно: «волчий крюк» вернулся на французскую землю. Пока на страницах газет, зато беспрепятственно. Об этом полезно вспомнить накануне Дня Победы над фашизмом, от которого в своё время пострадала также и Франция.