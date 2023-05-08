Вашингтон, 8 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сдержанно реагирует на нерациональные действия США и их союзников на Украине, что позволяет избежать развязывания третьей мировой войны. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу London Real.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Путин, к счастью, не относится к людям, которые поддаются эмоциям. Однако в США руководствуются именно ими, и это вызывает беспокойство.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что НАТО может предпринять необдуманные шаги из-за критического положения ВСУ. Например, альянс может решиться на переброску военных в западную часть Украины. Это будет глупостью, способной спровоцировать глобальный конфликт, предупредил полковник.

Макгрегор отметил, что союзники Киева вряд ли прибегнут к крайним мерам из-за тяжёлой экономической ситуации на Западе. Кроме того, он считает, что вооружённые силы НАТО могут оказаться слабее ВС России при прямом столкновении.

Как сообщало ИА REGNUM, Макгрегор сравнил преступления ВСУ в ходе боёв с действиями нацистов. По его словам, украинские военные «ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя содеянное в нацистском стиле», а страны Запада знают об этом, но пытаются скрыть.