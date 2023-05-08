Берлин, 8 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов, что Россия якобы потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Один из комментаторов признался, что у него от Зеленского мурашки по коже, поскольку украинский лидер всё время говорит о победе над Россией. Читатель написал, что очень сомневается в этом. Другой читатель поинтересовался, какой же нужно обладать манией величия, чтобы говорить подобное.

Ещё один пользователь отметил, что сравнение России с нацистской Германией является очень глупым. Один из читателей порекомендовал президенту Украины говорить о переговорах, а не о поражении России. Комментаторы отметили, что украинский лидер страдает историческим невежеством.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины внёс в Верховную раду законопроект, в котором празднование Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне предлагается перенести на 8 мая. Он заявил, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года. Теперь 1 и 9 мая на Украине будут рабочими днями.

Зеленский подписал указ об установлении на Украине 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение президента Украины объявить 9 мая в стране Днём Европы.