Киев, , 16:03 — REGNUM Почти €190 млн направил Киеву Всемирный банк для выплаты зарплат госслужащим и педагогам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 мая на сайте министерства финансов Украины.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В министерстве отметили, что 189,32 млн евро поступили в общий фонд государственного бюджета Украины от Всемирного банка. Эти средства предоставила на льготных условиях Международная ассоциация развития (МАР).

Перечисленные средства частично возместят расходы государственного бюджета на обеспечение оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль 2023 года.

Кредит от МАР киевский режим должен будет погасить за десять лет, из которых четыре года предоставлены в качестве льготного периода.

В апреле глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил, что с 2022 года Киеву удалось привлечь внешнюю помощь в размере $14 млрд и €1,2 млрд от Всемирного банка в рамках целевого фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Марченко заявил, что Украина тратит на военные действия 130 млрд гривен в месяц (около 270 млрд рублей). Он заявлял также, что украинскому бюджету каждый месяц не хватает около $5 млрд, при этом две трети средств поступает в бюджет благодаря иностранным займам и грантам, а три четверти бюджетных трат составляют военные расходы.