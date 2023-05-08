Москва, 8 мая, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 8 мая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве и призвал Божье благословение на Вооружённые силы России.

Алексей Никольский/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

После церемонии возложения венка была объявлена минута молчания, затем военный оркестр исполнил гимн России. Патриарх и иерархи РПЦ возгласили «Вечную память» павшим и пропели тропарь Пасхи.

Глава Русской православной церкви поздравил с наступающим Днём Победы офицеров и солдат роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, принимавших участие в церемонии.

«На мощи Вооружённых сил Отечества нашего и основывается наша подлинная независимость. Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Россия — среди подлинно независимых стран. И для того чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того чтобы мы были свободными, для того чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши Вооружённые силы. Всем вам желаю мужества, сознания важности возложенной на вас миссии, а в вашем лице призываю благословение Божие на все Вооружённые силы России. Храни вас всех Господь!» — цитирует обращение патриарха официальный сайт РПЦ.

Наши предки отстояли Отечество невероятным трудом и героизмом, и современники, как наследники этой победы, призваны быть готовыми защищать Родину, будучи бесстрашными и сильными, отметил патриарх.

Русская Православная Церковь устами своего Предстоятеля митрополита Сергия в первые часы вооруженной агрессии 1941 года выступила с историческим заявлением, призвав всех православных христиан защищать Отечество, и как тогда, так и сейчас духовная сила граждан должна быть той крепостью, «которую побоялся бы переступить даже самый дерзкий противник», сказал глава РПЦ.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года в пасхальном обращении патриарх Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. Происходящие в настоящее время события патриарх назвал «междоусобной бранью».