Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пяти пострадавших при обстреле Шебекино

Белгород, , 15:48 — REGNUM Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела города Шебекино Белгородской области. Об этом 8 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела города Шебекино пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ», — написал Гладков.

Он отметил, что у всех пострадавших колотые ранения лёгкой степени тяжести, всем оказана медицинская помощь.

Также он сообщил, что, по предварительным данным, в шести многоквартирных домах выявлены повреждения различной степени: посечены фасады, кровля и балконы, выбиты окна. Пострадали три торговых павильона и 11 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Гладков рассказал о массированном обстреле Шебекино. Один из снарядов разорвался около трёх многоквартирных домов. Четыре человека пострадали, двоих доставили в районную больницу. Позднее ещё один выпущенный ВСУ снаряд разорвался рядом с многоквартирным домом в Шебекино.