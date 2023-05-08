Путин направил главе Южной Осетии поздравительную телеграмму в канун Дня Победы

Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю 78-й годовщины Победы. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как подчеркнул российский президент, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между странами и народами.

«Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.