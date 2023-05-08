Sky News: приглашение Зеленской на коронацию Карла III содержало ошибку в слове «Украина»

Лондон, , 15:39 — REGNUM Официальное приглашение на церемонию коронации британского короля Карла III, отправленное жене президента Украины Елене Зеленской, содержало ошибку в названии страны. Об этом 8 мая сообщил телеканал Sky News.

Елена Зеленская на церемонии коронации Карла III © I–Images/Global Look Press

Ранее Зеленская опубликовала в Twitter фотографию приглашения. Как уточнил телеканал, в документе в слове Ukraine («Украина») пропущена буква r («р»).

Официальное приглашение на церемонию коронации британского короля Карла III, отправленное жене президента Украины Елене Зеленской Скриншот страницы

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая состоялась церемония коронации 74-летнего Карла III. При этом во время церемонии был использован ковёр в цветах украинского флага.