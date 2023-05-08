Лондон, 8 мая 2023, 15:39 — REGNUM Официальное приглашение на церемонию коронации британского короля Карла III, отправленное жене президента Украины Елене Зеленской, содержало ошибку в названии страны. Об этом 8 мая сообщил телеканал Sky News.

Елена Зеленская на церемонии коронации Карла III
Елена Зеленская на церемонии коронации Карла III
© I–Images/Global Look Press

Ранее Зеленская опубликовала в Twitter фотографию приглашения. Как уточнил телеканал, в документе в слове Ukraine («Украина») пропущена буква r («р»).

Официальное приглашение на церемонию коронации британского короля Карла III, отправленное жене президента Украины Елене Зеленской
Официальное приглашение на церемонию коронации британского короля Карла III, отправленное жене президента Украины Елене Зеленской
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая состоялась церемония коронации 74-летнего Карла III. При этом во время церемонии был использован ковёр в цветах украинского флага.