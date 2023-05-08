Курск, 8 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Из детского сада в посёлке Тёткино Курской области группа разминирования вынесла неразорвавшийся снаряд. Об этом написал глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

«Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать», — написал он.

Старовойт также восхитился мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб.

«Будем максимально бдительны!» — добавил он, акцентировав внимание на том, что в День Победы ВСУ наверняка попытаются испортить праздник.

Накануне глава региона сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Глушковскому району Курской области. По населённому пункту Краснооктябрьский зафиксировано десять прилётов. Под удар также попал посёлок Тёткино.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ещё один выпущенный ВСУ снаряд 8 мая разорвался рядом с многоквартирным домом в Шебекино, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее 8 мая губернатор рассказал о массированном обстреле Шебекино. Один из снарядов разорвался около трёх многоквартирных домов. Четыре человека пострадали, двоих доставили в районную больницу, сообщил Гладков.