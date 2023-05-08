Берлин, 8 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В Берлине кардиолог всемирно известной клиники «Шарите» задержан по подозрению в убийстве двух пациентов, сообщила 8 мая генпрокуратура немецкой столицы.

Илья Питалев/РИА Новости Кардиомонитор

«55-летний мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно вводил такие высокие дозы седативного средства тяжелобольным пациентам, что те умерли», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Ведомство уточняет, что кардиолог был уволен из «Шарите» еще в августе 2022 года. Задержание мужчины было проведено ранним утром 8 мая, в течение дня суд выпишет ордер на его арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года присяжные признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными убийстве новорождённого.

Уголовное дело о гибели недоношенного младенца было возбуждено в 2018 году по статье о превышении должностных полномочий, но позднее его переквалифицировали на «умышленное убийство». Под суд попали бывшая и. о. главврача роддома №4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. Обвинение полагает, что Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния младенцу по указанию Белой.

В 2020 году в Калининградском областном суде присяжные вынесли врачам оправдательный вердикт, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр.