Донецк, , 15:30 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, около населённых пунктов Водяное ДНР и Кирово Запорожской области российские военнослужащие ликвидировали два склада боеприпасов 128-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Отмечается, что за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях было ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, также были уничтожены два пикапа, три боевые бронированные машины, гаубица Д-20.

Как передавало ИА REGNUM, бойцы группы «Вагнер» отбили у подразделений ВСУ здание около медицинского училища в западной части Артёмовска. После зачистки участники штурма открыли огонь, чтобы подавить позиции противника в соседних зданиях. В этой части города украинские военные ещё оказывают сопротивление.

7 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в Артёмовске и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города. При этом оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли поражение подразделениям 57-й и 80-й бригад ВСУ.