Курск, 8 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Сообщения о наборе работников для строительства оборонительных сооружений в Белгородской, Брянской и Курской областях, появившиеся в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Об этом сообщили 8 мая журналистам в правительстве Курской области.

Fung Choi Рабочие

В правительстве пояснили, что подобные сообщения — это информационные вбросы со стороны Украины. «Соседи» устроили спам-атаку, размещая объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений.

В качестве контактов в этих объявлениях указаны телефоны силовых структур. Спам-атака направлена на перегрузку телефонной линии звонками.

Сообщения о том, что землекопы и другие разнорабочие срочно требуются в Белгородской, Брянской и Курской областях для строительства укреплений, утром появились в некоторых Telegram-каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что большая часть фортификационных сооружений на линии размещения российских войск в зоне СВО оборудована полностью. Позднее в минобороны Великобритании сообщили, что российские военные построили в новых регионах одну из наиболее разветвлённых систем военных оборонительных сооружений, при этом в приграничных областях прорыты сотни миль оборонных траншей.