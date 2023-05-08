Песков: Путин планирует переговорить с Жапаровым в формате «тет-а-тет»
Москва, 8 мая 2023, 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует переговорить с главой Киргизии Садыром Жапаровым «тет-а-тет» после переговоров в составе делегаций. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня день российско-киргизских отношений. Президент Киргизии Жапаров находится здесь, в Москве», — сказал Песков.
Он отметил, что сначала пройдут российско-киргизские переговоры с участием министров, после чего два президента продолжат общение в формате «тет-а-тет».
Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.