Песков: Путин планирует переговорить с Жапаровым «тет-а-тет» после переговоров в составе делегаций

Москва, , 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует переговорить с главой Киргизии Садыром Жапаровым «тет-а-тет» после переговоров в составе делегаций. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров © Михаил Метцель/ТАСС

«Сегодня день российско-киргизских отношений. Президент Киргизии Жапаров находится здесь, в Москве», — сказал Песков.

Он отметил, что сначала пройдут российско-киргизские переговоры с участием министров, после чего два президента продолжат общение в формате «тет-а-тет».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.