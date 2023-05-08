Курган, , 14:49 — REGNUM В Курганской области из-за сложной ситуации с масштабными природными пожарами и гибели людей в этих пожарах праздничные мероприятия 9 мая пройдут по усечённой программе, парада и салюта не будет, сообщил 8 мая глава региона Вадим Шумков.

Парад Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усечённом формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Курганскую область в начале мая охватили масштабные природные пожары. На помощь местным спасателям прибыли специалисты МЧС из Москвы во главе с руководителем ведомства Александром Куренковым.

Куренков и Шумков доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами и о принимаемых мерах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поддержка будет оказана всем пострадавшим, сказал Куренков после разговора с президентом.

Пожарным ранее удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один из пожаров ликвидирован, рассказали в управлении МЧС по региону. Самой сложной ситуация остаётся в областном центре и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа. Продолжается наращивание группировки сил и средств, к тушению пожаров привлечены 1029 человек и 335 единиц техники.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в результате природных пожаров в Курганской области. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Глава региона ввёл режим чрезвычайной ситуации в области.