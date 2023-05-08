В Минобороны сообщили о поражении склада с вооружением и техникой ВСУ в Харьковской области

Москва, , 14:45 — REGNUM Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции поразили склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области, сообщили 8 мая в Министерстве обороны.

«В районе населенного пункта Балаклея Харьковской области поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днём ранее, 7 мая, в ведомстве сообщили о поражении склада «Правого сектора»* (террористическая организация, запрещённая на территории России) на купянском направлении в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области. Также на этом направлении российские войска ликвидировали подразделения ВСУ в районах Табаевки, Тимковки, Первомайского, Новомлынска и Двуречной.

5 мая сообщалось об уничтожении двух складов боеприпасов механизированных бригад ВСУ на донецком направлении . Склады располагались в районах населённых пунктов Краматорск и Авдеевка на временно оккупированной части территории Донецкой Народной Республики, их использовали 54-я и 110-я механизированные бригады ВСУ.

8 мая в Министерстве обороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ на временно оккупированной части территории ДНР (в Верхнекаменском и Краматорске). Кроме того, на донецком направлении было уничтожено более 380 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.