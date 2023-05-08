Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 380 военных

Москва, , 14:56 — REGNUM Российская армия за сутки уничтожила более 380 украинских военных на донецком направлении, сообщил на брифинге 8 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на боевой позиции © Алексей Майшев/РИА Новости

«За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наёмников», — заявил представитель ведомства.

Кроме того, ВСУ потеряли танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.

По словам Конашенкова, ВС России также уничтожили в окрестностях Верхнекаменского и Краматорска два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника.

Как сообщало ИА REGNUM, российские бойцы отбили у подразделений ВСУ здание вблизи медицинского училища в западной части Артёмовска. Здание штурмовали бойцы группы «Вагнер». Ворвавшись в здание, они произвели зачистку. Чтобы подавить возможное сопротивление противника, бойцы стреляли очередями в помещения или бросали туда гранаты.