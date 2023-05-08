Москва, 8 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова яра в ДНР. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр», — сказал Конашенков.

Он отметил, что за сутки в данном районе авиация совершила пять самолёто-вылетов, а артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конашенков заявил, что штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артёмовска. При этом Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали ВСУ на флангах.