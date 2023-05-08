Песков: Россия решительно осуждает слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве русских

Москва, , 14:38 — REGNUM Киевский режим стал не просто спонсором, а организатором террористических актов. Об этом 8 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских властей о готовности «убивать россиян по всему миру».

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это действительно чудовищное заявление. Оно является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия решительно осуждает подобные высказывания. Представитель Кремля отметил, что российские спецслужбы будут делать всё, что должно, на фоне таких заявлений.

По его словам, в Кремле будут внимательно отслеживать реакцию западных столиц, особенно Вашингтона, поскольку «представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Буданова «убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины» подтверждают спонсирование терроризма администрацией президента США Джо Байдена.