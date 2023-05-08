Москва, 8 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе Театра на Таганке.

etvnet.com Виктор Шуляковский

Шуляковский умер 7 мая. Дата и место прощания с артистом пока не названы.

«С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актёров Театра на Таганке», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина, в Театре на Таганке служил с 1974 года. Шуляковский играл в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мизантроп», «Театральный роман», «Фауст» и других. Его последняя работа — спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Любимова.

Артист снялся в нескольких фильмах и сериалах. В их числе «Бумер. Фильм второй», «Серые волки», «Мёртвые души», «Принцип неопределённости», «Эскадрон гусар летучих», «Запретная зона», «Следствие ведут знатоки».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет скончался актёр и кинорежиссёр Александр Тютрюмов, известный как подполковник милиции Сергей Егоров в телесериале «Убойная сила» и Костя Морган в «Агенте национальной безопасности». Дочь артиста Александра сообщила, что Тютрюмов умер из-за воспалительного процесса внутренних органов.