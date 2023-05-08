Пекин, 8 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Китаю и Пакистану в общих интересах необходимо способствовать расширению военного сотрудничества, заявил 8 мая министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с начальником штаба ВМС Пакистана Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны Китая Ли Шанфу

«Военным двух стран надо расширить взаимодействие на новые области, продолжить усиливать потенциал реагирования на все виды рисков и вызовов», — цитирует его Channel News Asia.

Телеканал напомнил, что ранее ВМС и ВВC двух стран проводили совместные учения на территории друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шари в ноябре 2022 года посетил Пекин, где провёл переговоры с председателем КНР Си Циньпином.

Китайский лидер призвал главу пакистанского правительства «стоять на правильной стороне истории» в сложившейся в мире неопределённой ситуации.