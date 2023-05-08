Глава Белгородской области Гладков: ещё один снаряд разорвался рядом с домом в Шебекино

Шебекино, Белгородская область, , 14:23 — REGNUM Ещё один выпущенный ВСУ снаряд 8 мая разорвался рядом с многоквартирным домом в Шебекино Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили глава региона Вячеслав Гладков.

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото © Сергей Аверин/РИА Новости

«Ещё один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом — сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Слава богу, пострадавших нет. Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, ещё две машины сильно повреждены. Поквартирный обход продолжается», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее 8 мая губернатор рассказал о массированном обстреле Шебекино. Один из снарядов разорвался около трёх многоквартирных домов. Четыре человека пострадали, двоих доставили в районную больницу, сообщил Гладков.

Оперативный штаб Шебекино 6 мая принял решение приостановить работу пунктов общепита, сферы услуг и досуга на период с 7 по 9 мая. Это сделано «в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности», отметили в штабе.

Также 6 мая сообщалось об обстреле Шебекино из ствольной артиллерии. Один человек получил ранение. 7 мая ВСУ обстреляли другой населённый пункт Белгородской области — село Муром, местная жительница получила серьёзные ранения ног.