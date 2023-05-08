Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Министерство обороны Грузии подписало с национальным бюро кодификации Германии меморандум о взаимопонимании. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба оборонного ведомства Грузии.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, в министерстве обороны Грузии приняли директора национального бюро кодификации Германии, полковника Манфреда Клафуса и его представителей, на встрече стороны оформили меморандум о взаимопонимании.

«Документ подписали начальник отделения кодификации министерства обороны Грузии, полковник Давид Мамулаишвили и полковник Манфред Клафус, который в то же самое время является главой комитета кодификации НАТО», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что документ позволит минобороны Грузии и его логистическим подразделениям стать более совместимыми со стандартами НАТО.

Отмечается, что до подписания соглашения немецкая сторона ознакомилась с реформами, которые проводят в оборонном ведомстве Грузии. При этом главной темой визита явился процесс формирования национального бюро кодификации Грузии по стандартам НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки западных стран разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии.

Дипломат отметил, что Москва видела попытки Запада втянуть грузинские власти в создание «второго фронта». Он подчеркнул, что правительство Грузии проявило ответственный подход и отказались от подобных действий. Из Молдавии, считает Лавров, пытаются сделать «второй, третий, полуторный фронт».