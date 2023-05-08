Киев, , 14:18 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актёру и режиссёру, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале украинского ведомства.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, россиянину предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, прославление её участников», а также «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».

По данным СБУ, Машков входит в окружение высшего военно-политического руководства России, неоднократно выступал в поддержку СВО и поддерживал присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей к России.

Кроме этого, на Украине обвинили россиянина в «беззаконном» въезде на территорию Крыма и новых регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине всех российских сенаторов подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Уточняется, что всем членам Совета Федерации, «поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», обвинения предъявлены заочно.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что агрессивную идеологическую и вербовочную кампании ведут в отношении российских граждан украинские спецслужбы и их кураторы на Западе. По его словам, в первую очередь киевский режим рассчитывает вовлечь в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность молодое поколение.