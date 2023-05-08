El Chiringuito: Лионель Месси перейдёт в саудовский клуб «Аль-Хиляль»

Париж, , 14:06 — REGNUM Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского ПСЖ Лионель Месси перейдёт в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом 8 мая сообщает El Chiringuito.

Лионель Месси Agência Brasil

По информации издания, Месси принял предложение «Аль-Хиляль» и заключит с клубом контракт по схеме «1+2», т.е. на один год с возможностью продления ещё на два.

Отмечается, что в саудовский клуб вместе с Месси также перейдут два его бывших одноклубника по «Барселоне» — полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси извинился перед ПСЖ за самовольную поездку в Саудовскую Аравию. Он заявил, что согласится с любым решением, которое примут в клубе. Ранее в ПСЖ рассказали, что отстранили нападающего от игр на две недели.

О прилёте Месси в Саудовскую Аравию 1 мая сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан.