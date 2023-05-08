Брюссель, 8 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Разрыв между Западом и остальной частью мира выходит за рамки вооружённого конфликта на Украине, он связан с ошибками в управлении глобализацией. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», — отметил Боррель, сославшись на мнение экс-главы британского МИД Дэвида Милибэнда.

Мировой раскол, отметил Боррель, будет нарастать, он грозит превратиться в пропасть. В этой связи следует серьёзно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран, главным образом потому, что в мире происходит битва нарративов и, более того, битва предложений.

Он указал на то, что срочная и масштабная мобилизация ресурсов в связи с конфликтом на Украине вызвала разочарование и ощущение двойных стандартов, так как другие вопросы не получают такого же отклика.

Глава европейской дипломатии отметил также, что украинский кризис привёл к усилению единства и «даже возрождению трансатлантического альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что страны ЕС предпочли бы тратить деньги на собственных граждан, а не на помощь Украине. Он также посетовал, что ощущает себя уже не главой европейской дипломатии, а министром обороны ЕС.