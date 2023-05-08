Токаев посетит с визитом Россию 8–9 мая

Астана, , 13:30 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию с 8 по 9 мая. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь казахского президента Руслан Желдибай в запрещённой социальной сети.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В ходе зарубежной поездки казахский лидер посетит Ржевский мемориал, установленный в Тверской области, братскую могилу в деревне Трубино, а также примет участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Токаев прибудет в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина.

«Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ», — пояснил Желдибай в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Казахстана приняло решение отказаться от проведения в 2023 году военного парада, посвящённого Дню защитника Отечества и Дню Победы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что приоритетом для правительства является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил республики.