Глава ПБК ЦСКА Ватутин заявил, что состояние здоровья Алексея Шведа улучшается

Москва, , 13:29 — REGNUM Состояние здоровья баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения, постепенно улучшается, о возможных сроках выписки из медучреждения станет известно после 9 мая. Об этом сообщил глава московского баскетбольного клуба Андрей Ватутин.

Алексей Швед TonyTheTiger

Он отметил, что баскетболист ещё находится в больнице, где продолжает процесс лечения.

«Состояние его здоровья постепенно улучшается», — приводит РИА Новости слова Ватутина.

Глава московского клуба отметил, что спортсмену прописан постельный режим, ему противопоказаны любые активности.

«В данном случае самый лучший лекарь — это покой и время. Пока все идёт нормально, ему разрешено общаться с семьёй. Что касается примерных сроков выписки, то всё более точно станет известно после праздников, после 9 мая», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая возле ресторана на Большой Никитской в Москве избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. На следующий день полиция задержала подозреваемых в инциденте. Конфликт произошёл между супругой спортсмена и одним из фигурантов, при этом Швед вступился за жену. Ему сделали подсечку и ударили по голове.

5 мая Пресненский суд арестовал первых трёх фигурантов. Как полагает следствие, их действия не привели к тяжким последствиям для здоровья Шведа, потому они обвиняются только в хулиганстве.

6 мая суд арестовал главного фигуранта этого дела. 31-летнего мужчину днём ранее остановили в аэропорту Жуковского при попытке скрыться из России. Как сообщили в прокуратуре Москвы, нападавшего арестовали сроком на два месяца. Обвиняемый и его защитник возражали против этого и просили избрать как меру пресечения домашний арест.