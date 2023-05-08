Глава ЕК фон дер Ляйен отправится на Украину для выражения поддержки Зеленскому

Брюссель, , 13:29 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Киев 9 мая. Об этом 8 мая сообщил представитель пресс-службы комиссии Эрик Мамер в ходе брифинга.

Урсула фон дер Ляйен © Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Уточняется, что цель визита — поддержать Украину и президента страны Владимира Зеленского.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — сказал он.

Подробности визита не раскрываются по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день будет и останется святым.