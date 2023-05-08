Москва, 8 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда иностранных государств, сообщили в пресс-службе Кремля 8 мая.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — сказано в обращении Владимира Путина.

Духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и развитию отношений между нашими странами и народами, отметил президент. Он также передал слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин выступит на Параде Победы 9 мая. Военный парад пройдёт без каких-либо сокращений, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Содержание речи президента заранее анонсироваться не будет, добавил он.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал также Песков. Вместе с тем президент России пригласил на парад главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Киргизии Садыра Жапарова, который в эти дни находится с визитом в Москве.

Власти ряда регионов России ранее приняли решение об отмене парадов по соображениям безопасности. В Кремле отметили, что граждане так или иначе отметят важный для них праздник, а ограничение на проведение массовых мероприятий в регионах «можно понять», учитывая, что «мы имеем дело с государством — спонсором терроризма».