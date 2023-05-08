Москва, 8 мая, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем, кто пострадал от масштабных пожаров в Курганской области. Об этом 8 мая заявил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с главой государства.

Донат Сорокин/ТАСС Последствия пожара в Курганской области

«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — сказал Куренков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куренков прибыл в Курганскую область в связи с охватившими регион масштабными природными пожарами. Вместе с ним вылетели специалисты центрального аппарата МЧС, на месте предполагается определить дальнейшую стратегию борьбы с пожарами.

Пожарным удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один пожар ликвидирован. Самой сложной ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус.

По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков доложили Путину о ситуации с пожарами в регионе и о принимаемых мерах.