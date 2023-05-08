Тегеран, 8 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В Иране казнили двух человек за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду, а также сжигание Корана. Об этом передаёт агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр судебной власти страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В распространённом сообщении говорится, что к казни был приговорён Садролла Фазели-Заре. Его обвинили «в оскорблении Пророка, богохульстве в отношении матери Пророка, вероотступничестве, сожжении Корана, оскорблении священных понятий, публикации частных фото других лиц без их на то согласия». Второй казнённый — Юсеф Мехрдад — обвинялся в оскорблении Пророка, религиозных и исламских понятий.

Сообщается, что приговор был приведен в исполнение сегодня утром.

По данным иранского агентства, Мехрдад и Фазели-Заре создали и администрировали суммарно 35 интернет-сообществ и каналов, занимавшихся атеистической и антиисламской пропагандой и оскорблявших священные для мусульман понятия. В ходе следственных действий у них также были обнаружены видеоматериалы, доказывающие, что обвиняемые сжигали Коран.

Как сообщало ИА REGNUM, смертный приговор в отношении человека, сменившего пол, впервые исполнили в США. Трансгендера Эмбер Маклафлин казнили за убийство 20-летней давности в январе текущего года.