Сумы, Украина, 8 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины в результате взрывов возникли повреждения в распределительных сетях. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Отмечается, что повреждения были зафиксированы в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также на временно оккупированной Киевом территории ДНР и Херсонской области.

При этом в Сумской области сейчас обесточенными, по данным украинской энергетической компании, остаются порядка 1 тыс. потребителей, в Черниговской области — порядка 1,2 тыс. потребителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ сообщили о том, что в Харьковской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. Рано утром 8 мая украинское министерство цифровой трансформации объявило в Харьковской области воздушную тревогу. Чуть позднее воздушную тревогу объявили и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.