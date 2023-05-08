Москва, 8 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать российских граждан «в любой точке мира» чудовищны. Они подтверждают, что Киев — непосредственный организатор террористической активности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Первое — это действительно чудовищное заявление», — сказал Песков.

Во-вторых, отметил он, угрозы Буданова прямо подтверждают, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является её непосредственным организатором. Таким образом, этот режим получил ещё одну важную характеристику.

Российские спецслужбы обязательно отреагируют и сделают «всё, что должно» на фоне таких высказываний. В этом никто не должен сомневаться, добавил Песков.

Российская сторона будет внимательно отслеживать реакцию европейских столиц и Вашингтона на «террористические заявления из Киева». Сложно представить, что могут остаться без осуждения. Сегодня в Кремле будут ждать этих осуждений, сказал пресс-секретарь.

Он заключил, что слова Буданова лишний раз подтверждают правильность решения президента России Владимира Путина о начале СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Буданова «убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины» подтверждают спонсирование терроризма администрацией президента США Джо Байдена. Сам Буданов объявлен Россией в международный розыск за организацию терактов. Ему заочно предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.